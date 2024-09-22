Не Винисиус и Мбаппе: УЕФА назвал самого быстрого игрока в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА сообщила имя самого быстрого футболиста прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

Согласно предоставленному отчету, им стал атакующий вингер дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми. В финальном поединке Лиги чемпионов против мадридского «Реала» полузащитник разогнался до 37,8 км/ч. Второе место занял представитель французского «ПСЖ» Нуну Мендеш – 37,2 км/ч. Топ-3 замкнул нападающий Килиан Мбаппе. Его показатель составляет 36,1 км/ч.

Напомним, что в финале прошлого сезона «Боруссия» противостояла «Реалу». Победу в поединке отпраздновали подопечные Карло Анчелотти со счетом 2:0.