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Не Винисиус и Мбаппе: УЕФА назвал самого быстрого игрока в Лиге чемпионов

22 Сентября 2024 • 07:45 Комментировать

Пресс-служба УЕФА сообщила имя самого быстрого футболиста прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

Согласно предоставленному отчету, им стал атакующий вингер дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми. В финальном поединке Лиги чемпионов против мадридского «Реала» полузащитник разогнался до 37,8 км/ч. Второе место занял представитель французского «ПСЖ» Нуну Мендеш – 37,2 км/ч. Топ-3 замкнул нападающий Килиан Мбаппе. Его показатель составляет 36,1 км/ч.

Напомним, что в финале прошлого сезона «Боруссия» противостояла «Реалу». Победу в поединке отпраздновали подопечные Карло Анчелотти со счетом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Килиан Мбаппе Карим Адейеми ещё теги
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