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Лига чемпионов

Семшов назвал трёх главных претендентов на победу в Лиге чемпионов

21 Сентября 2024 • 10:20 Комментировать

Бывший футболист сборной России и московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением относительно того, кто победит в новом сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

«Кто в этом сезоне главный претендент на победу в турнире? «Бавария», «Манчестер Сити» и «Реал». За остальными командами надо смотреть по ходу турнира», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что с сезона-2024/2025 Лига чемпионов проходит в обновленном формате. Теперь в групповом раунде турнира принимают участие 36 клубов. Вместо разделения на группы проводится турнир с единой таблицей.

Действующим победителем является мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Игорь Семшов Бавария Манчестер Сити ещё теги
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