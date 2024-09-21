Семшов назвал трёх главных претендентов на победу в Лиге чемпионов

Бывший футболист сборной России и московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением относительно того, кто победит в новом сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

«Кто в этом сезоне главный претендент на победу в турнире? «Бавария», «Манчестер Сити» и «Реал». За остальными командами надо смотреть по ходу турнира», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что с сезона-2024/2025 Лига чемпионов проходит в обновленном формате. Теперь в групповом раунде турнира принимают участие 36 клубов. Вместо разделения на группы проводится турнир с единой таблицей.

Действующим победителем является мадридский «Реал».