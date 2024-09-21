Аршавин объяснил, зачем УЕФА изменил Лигу чемпионов

«Это сделано для того, чтобы было больше матчей в ЛЧ, чтобы команды заработали больше денег. В УЕФА по-другому не могли поступить. Им нужно делать все, чтобы богатые клубы были довольны», - передает слова Аршавина «Спорт-Экспресс».