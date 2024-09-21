Аршавин объяснил, зачем УЕФА изменил Лигу чемпионов

Экс-форвард «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об обновленном формате Лиги чемпионов УЕФА.
«Это сделано для того, чтобы было больше матчей в ЛЧ, чтобы команды заработали больше денег. В УЕФА по-другому не могли поступить. Им нужно делать все, чтобы богатые клубы были довольны», - передает слова Аршавина «Спорт-Экспресс».
С нынешнего сезона УЕФА ввел изменения в формат Лиги чемпионов. Теперь в групповом раунде принимают участие 36 команд, а не 32. Вместо разделения на группы проводится турнир с единой турнирной таблицей. По его итогам будут сформированы пары плей-офф.
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