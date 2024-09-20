Покер не помог Кейну: Игроком недели в Лиге чемпионов признан Вирц

На официальном сайте УЕФА появилась информация о том, кто был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. По итогам первого тура общей стадии награду выиграл атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц, который оформил дубль в гостевом матче против «Фейеноорда». Леверкузенцы победили в Нидерландах со счётом 4:0.

Стоит сказать, что фаворитом в борьбе за приз многие фанаты считали Гарри Кейна, оформившего покер в матче против загребского «Динамо», который «Бавария» выиграла со счётом 9:2. Впрочем, англичанин награду не выиграл.

Напомним, что в Лиге чемпионов сезона 2024/2025 групповой этап заменила общая лига с 36 командами.