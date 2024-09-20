Хюттер — о победе над «Барселоной»: «Мы обыграли одну из лучших команд мира»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал победу команды над «Барселоной».

Игра первого тура Лиги чемпионов завершилась со 2:1 в пользу французского коллектива.

«Эта победа приятна. Мы обыграли «Барселону», одну из лучших команд мира. Такая победа придает нам уверенности и заставляет нас гордиться еще больше», — сказал Хюттер на пресс-конференции.

В рамках второго тура Лиги чемпионов «Монако» встретится на выезде с загребским «Динамо». Игра между командами пройдет 2 октября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.