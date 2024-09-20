Канчельскис: Меня не удивила победа «Монако» над «Барселоной»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился комментарием о победе «Монако» над «Барселоной».

В первом туре Лиги чемпионов «Монако» одержал победу над «Барселоной» со счетом 2:1.

Эксперт признался, что победа монегасков не стала для него удивлением, ведь это хороший европейский клуб.

«Год назад говорили, что «Монако» — не клуб для Головина, не тот уровень. Но ответ на вопрос можно найти во вчерашнем матче с «Барселоной», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

В текущем сезоне Головин принял участие в трех играх с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.