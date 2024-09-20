Головин переиначил своё оскорбление в адрес «Барселоны»

В первом туре Лиги чемпионов «Монако» обыграл «Барселону» со счётом 2:1, воспользовавшись ранним удалением в составе каталонской команды. После игры публикацию в социальных сетях сделал российский полузащитник монегасков Александр Головин.

«Ну вот и лузнула «Барса»! – написал Головин.

Слово «лузнула» можно трактовать как «проиграла», от английского слова lose. Разумеется, в публикации не было бы ничего особенного, если бы это не было отсылкой к другому сообщению. Весной 2012 года 15-летний Головин опубликовал в социальной сети реакцию на поражение «Барселоны» от «Реала». Тогда молодой футболист был более резок в отношении «сине-гранатовых».

«Ну вот и саснула «Барса»! – писал юный Головин в 2012-м (орфография автора сохранена).

Головин тогда весьма оперативно удалил публикацию, но, как известно, интернет всё помнит.