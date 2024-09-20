Головин: «Могли крупнее победить «Барселону»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о вчерашнем поединке против каталонской «Барселоны» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. Монегаски одержали победу со счетом 2:1.

«Когда повели в счете, в каких-то эпизодах нужно было придержать мяч, где-то сыграть понадежнее, хотя у нас были возможности забить еще, могли выиграть и крупнее», - приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Головин вышел на поле после первого тайма. Полузащитник не отметился результативными действиями. Во втором туре «Монако» на выезде сыграет с загребским «Динамо».