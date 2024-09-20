Хименес прокомментировал победу «Атлетико» над «РБ Лейпцигом»

Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес пообщался с представителями СМИ после домашней победы над немецким «РБ Лейпцигом» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. «Матрасники» выиграли со счетом 2:1, уругваец забил решающий мяч на последних минутах.

«Мы не переставали бороться и верить в победу. В самом конце у нас получилось забить гол. Этот мяч стал наградой за упорный труд на протяжении всего поединка», - передает слова Хименеса Atletico Universe в соцсетях.

В рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» на выезде встретится с португальской «Бенфикой». Поединок состоится в среду, 2 октября.