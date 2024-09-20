Стерлинг установил уникальное достижение, сыграв за «Арсенал» в Лиге чемпионов

Атакующий полузащитник «Арсенала» Рахим Стерлинг поучаствовал в поединке общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Аталанты». Встреча состоялась в Бергамо и завершилась вничью со счетом 0:0.

Как сообщает fr.sports.yahoo.com, Стерлинг стал первым английским футболистом, сыгравшим в Лиге чемпионов за четыре разных клуба из АПЛ. Ранее Рахим выступал за «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и лондонский «Челси».

Напомним, что «Арсенал» арендовал Стерлинга под занавес летнего трансферного окна. Трудовое соглашение между «канонирами» и 29-летним вингером рассчитано до конца мая следующего года. Рыночная стоимость Рахима оценивается в 35 миллионов евро.