Агент: «Головин очень рад снова играть в Лиге чемпионов»

Агент Александр Клюев, который представляет интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался об игре полузащитника в матче Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».

«Саша очень рад снова играть в Лиге чемпионов. Он, безусловно, усилил игру своими острыми действиями в атаке. Саша подтвердил свой высокий уровень и статус лидера команды», - передает слова Клюева «РБ Спорт».

Напомним, что Головин провел на поле весь второй тайм. Монегаски одержали домашнюю победу над «Барселоной» со счетом 2:1. В следующем туре общего этапа подопечные Ади Хюттера встретятся с хорватским «Динамо» 2 октября.