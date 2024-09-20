Гризманн прокомментировал первую победу «Атлетико» в Лиге чемпионов

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн пообщался с представителями СМИ после домашнего поединка с «РБ Лейпцигом» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Нам было неприятно пропускать. Этот момент обсудили в раздевалке. Однако команда смогла переломить ход встречи и одержать победу», - передает слова французского нападающего пресс-служба УЕФА.

«Атлетико» отпраздновал победу со счетом 2:1. Гризманн записал себе в актив один забитый мяч и одну результативную передачу.

В рамках второго тура Лиги чемпионов «матрасники» встретятся с лиссабонской «Бенфикой», а «РБ Лейпцигу» будет противостоять туринский «Ювентус».