Хаби Алонсо высказался о разгромной победе «Байера» в Лиге чемпионов

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал гостевую победу над нидерландским «Фейеноордом» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Фармацевты» выиграли со счетом 4:0.
«Мои подопечные отлично проявили себя. «Байер» продемонстрировал зрелый футбол, несмотря на гостевую атмосферу. Парни проделали хорошую работу. В этом турнире всегда нужно забивать, но при этом важно защищаться. В этом матче у нас все получилось. Нужно не сбавлять обороты», - передает слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.
Следующий матч «Байер» сыграет в рамках немецкой Бундеслиги против «Вольфсбурга».
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