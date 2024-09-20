Хаби Алонсо высказался о разгромной победе «Байера» в Лиге чемпионов

«Мои подопечные отлично проявили себя. «Байер» продемонстрировал зрелый футбол, несмотря на гостевую атмосферу. Парни проделали хорошую работу. В этом турнире всегда нужно забивать, но при этом важно защищаться. В этом матче у нас все получилось. Нужно не сбавлять обороты», - передает слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.