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Лига чемпионов

Главные фавориты на победу в Лиге чемпионов при новом формате

20 Сентября 2024 • 11:50 Комментировать

Стартовал новый розыгрыш Лиги чемпионов, который проходит в обновлённом формате с общей турнирной таблицей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило выделить главных фаворитов текущего розыгрыша.

«Манчестер Сити»

Подопечные Хосепа Гвардиолы по традиции считаются главными фаворитами Лиги чемпионов, несмотря на то, что за восемь лет «Манчестер Сити» добился только одной победы в турнире. Стоит сказать, что летом «горожане» сохранили всех своих лидеров и точечно усилились, вернув Илкая Гюндогана. Если «Манчестер Сити» будет в своей лучшей форме, то остановить их способен только мадридский «Реал».

«Реал» Мадрид

Команда Карло Анчелотти идёт за очередным трофеем Лиги чемпионов. Что бы ни происходило, «Реал» всегда является одним из главных фаворитов данного турнира. Летом клуб наконец-то заполучил долгожданного Килиана Мбаппе и дождался талантливого Эндрика. Теперь атакующая мощь «Реала» выглядит устрашающе для любого соперника. Отдельная мотивация будет у самого Мбаппе, который ещё ни разу в карьере не выигрывал Лигу чемпионов.

«Арсенал»

Неожиданно букмекеры включили лондонский «Арсенал» в тройку главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Конечно, команда быстро прогрессирует при Микеле Артете, но, кажется, «канонирам» пока рановато бороться за золотые медали самого престижного клубного турнира. Хотя ничего нельзя исключать, ведь в прошлом сезоне «Арсенал» добрался до четвертьфинала и был очень близок к выходу в 1/2 финала.

«Бавария»

Новая «Бавария» с Венсаном Компани мощно ворвалась в сезон Лиги чемпионов, разгромив загребское «Динамо» со счётом 9:2. Стоит сказать, что мюнхенский гранд стал первым, кому удалось забить такое количество голов в главном еврокубковом турнире. В чемпионате Германии у «Баварии» тоже всё отлично, и если команда продолжит прогрессировать, то поборется за победу в турнире.

«Барселона»

«Барселона» под руководством нового тренера Ханса-Дитера Флика тоже мощно вошла в новый сезон. За пять матчей чемпионата Испании каталонский коллектив забил 17 голов и уверенно идёт на вершине турнирной таблицы. Кажется, что после ухода Хави Эрнандеса «Барселона» стала более раскрепощённой, что позволяет ей легко добывать победы над не самыми статусными соперниками, но как «сине-гранатовые» будут выглядеть в играх с грандами – пока вопрос.

«Ливерпуль», «ПСЖ», «Интер», «Атлетико»

Все эти клубы имеют плюс-минус одинаковые шансы на победу в Лиге чемпионов. Они не считаются явными фаворитами, но и исключать их успеха ни в коем случае нельзя. Ведь эти команды относительно недавно играли в финалах, а кто-то даже побеждал в Лиге чемпионов.

Другие

Можно рассмотреть варианты с победой дортмундской «Боруссии», «Байера», «Ювентуса» или «Милана», но на данный момент никто из этих клубов не тянет на победителя Лиги чемпионов по разным причинам. Например, в «Боруссии» перестройка, а «Ювентус» по-прежнему не может выбраться из затянувшегося кризиса.

Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура

Дмитрий Миляев


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