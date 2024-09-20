Тер Штеген высказался после поражения «Барселоны» в Лиге чемпионов

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о поражении от «Монако» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Сине-гранатовые» уступили со счетом 1:2.
«С нами случилось то, чего не должно было произойти. Но это футбол. Поражения всегда причиняют боль. Соперник забил победный гол, не демонстрируя какой-то невероятной игры», - передает слова немецкого вратаря газета Marca.
Во втором туре Лиги чемпионов подопечные Ханса-Дитера Флика сыграют против швейцарского клуба «Янг Бойз». Встреча состоится 2 октября.
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