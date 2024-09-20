Головин прокомментировал победу над «Барселоной»

Российский хавбек «Монако» Александр Головин после домашней победы над каталонской «Барселоной» опубликовал пост в своих социальных сетях.

«Вот и лузнула «Барса», - оставил сообщение полузащитник монегасков в своем телеграм-канале.

Поединок первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА завершился победой «Монако» со счетом 2:1. Головин провел на поле весь второй тайм.

В рамках второго тура подопечные Ади Хюттера померяются силами с хорватским «Динамо». Поединок состоится 2 октября. «Барселона», в свою очередь, сыграет против швейцарского «Янг Бойз» 1 октября.