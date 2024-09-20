Тренер «Барселоны» высказался о раннем удалении Гарсии

«Игра полностью изменилась после красной карточки. Мы старались соблюдать компактность на поле, это было непросто. Соперник атаковал большими силами и демонстрировал высокую скорость. Это полностью изменило наш план. Иногда подобное происходит, нужно смириться», - цитирует специалиста Lequipe.