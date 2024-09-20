Тренер «Барселоны» высказался о раннем удалении Гарсии

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал раннее удаление Эрика Гарсии в поединке Лиги чемпионов УЕФА с «Монако».
«Игра полностью изменилась после красной карточки. Мы старались соблюдать компактность на поле, это было непросто. Соперник атаковал большими силами и демонстрировал высокую скорость. Это полностью изменило наш план. Иногда подобное происходит, нужно смириться», - цитирует специалиста Lequipe.
«Барселона» потерпела поражение от «Монако» со счетом 1:2. В следующем туре Лиги чемпионов каталонцы сыграют против швейцарского «Янг Бойз».
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