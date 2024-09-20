Тренер «Монако» оценил игру Головина в матче с «Барселоной»

Рулевой «Монако» Ади Хюттер прокомментировал игру российского полузащитника Александра Головина в матче общего этапа Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной». Хавбек провел на поле весь второй тайм.
«Головин – опытный футболист, который хорошо появился на замену. Хочу отметить, что все игроки со скамейки показали себя в положительном ключе. Для команды важно, чтобы каждый ее член чувствовал себя причастным», - передает слова главного тренера пресс-служба клуба.
Напомним, что поединок состоялся на стадионе в Монако. Хозяева одержали победу над «сине-гранатовыми» со счетом 2:1.
Бан пользователя