Тренер «Монако» оценил игру Головина в матче с «Барселоной»

«Головин – опытный футболист, который хорошо появился на замену. Хочу отметить, что все игроки со скамейки показали себя в положительном ключе. Для команды важно, чтобы каждый ее член чувствовал себя причастным», - передает слова главного тренера пресс-служба клуба.