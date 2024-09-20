Сборная России прокомментировала победу Головина над «Барселоной»

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов «Монако», за который играет Александр Головин, отпраздновал домашнюю победу над каталонской «Барселоной» со счетом 2:1. Пресс-служба сборной России отреагировала на этот результат и поздравила Головина.

«Ну вот и победил «Барсу» Головин. Саша отыграл весь второй тайм, а «Монако» выиграл - 2:1. Есть первая победа у команды Головина в новом розыгрыше Лиги чемпионов!» - говорится в публикации национальной команды.

Напомним, что Головин вышел на поле на замену, отыграв весь второй тайм.

Во втором туре Лиги чемпионов монегаски померяются силами с загребским «Динамо». Встреча состоится 2 октября.