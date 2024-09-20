Головин отреагировал на победу над «Барселоной»

В рамках первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА «Монако» у себя дома принимал каталонскую «Барселону». Монегаски отпраздновали победу со счетом 2:1.

После триумфа российский полузащитник «княжеского» клуба Александр Головин разместил публикацию в своих социальных сетях. Он опубликовал фотографию с матча и добавил смайлики в цветах своего клуба.

Напомним, что Александр начал встречу на скамейке запасных. Полузащитник появился на 46-й минуте встречи, не отметившись результативными действиям.

Во втором туре Лиги чемпионов «Монако» сыграет с хорватским «Динамо», а «Барселоне» будет противостоять швейцарский «Янг Бойз».