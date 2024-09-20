Ретеги – о двойном сейве Райи: «Я не видел, что он так быстро поднялся»

Нападающий «Аталанты» Матео Ретеги не смог поразить ворота голкипера «Арсенала» Давида Райи.

Встреча первого тура общего этапа Лиги чемпионов завершилась нулевой ничьей. На 51-й минуте хозяева поля имели отличную возможность открыт счёт, но Матео Ретеги не реализовал пенальти, а секундой позднее не смог точно добить мяч – Райя быстро сориентировался и среагировал на второй удар.

«Я ошибся в этом эпизоде, но ошибки позволяют расти. Вся команда меня подбадривала. Мы очень хотели порадовать болельщиков победой.

Райя сделал отличный сейв, но в ситуации с добиванием я даже не видел, что он так быстро поднялся. Я был сосредоточен на мяче и не уследил за вратарём. Очень жаль», – сказал в интервью Sky Sport Ретеги.