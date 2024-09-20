Пропустивший 9 голов от «Баварии» Невистич – лидер первого тура Лиги чемпионов по сейвам

Голкипер загребского «Динамо» Иван Невистич пропустил рекордные девять голов, но стал лидером первого тура общего этапа Лиги чемпионов по сейвам.

«Бавария» поразила ворота 26-летнего хорвата девять раз – рекорд по количеству забитых голов в одном матче Лиги чемпионов. Впрочем, без спасений вратаря результат мог быть ещё более неутешительным для чемпионов Хорватии: Невистич отразил десять ударов, став лидером турнира по количеству сейвов.

На втором месте расположился Доминик Такач (семь отражённых ударов), пропустивший со «Слованом» пять голов от «Селтика». Третье место делят Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Тибо Куртуа («Реал» Мадрид) и Майк Меньян («Милан») – они парировали по шесть попыток соперников. Последний, что примечательно, был заменён уже на 51-й минуте матча с «Ливерпулем».