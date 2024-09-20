Гасперини поделился мнением о ничьей с «Арсеналом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини доволен игрой своей команды в матче Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» (0:0).

Коллектив из Бергамо упустил возможность повести в счёте на 51-й минуте встречи, когда Матео Ретеги не смог реализовать пенальти. Счёт на табло так и не изменился до финального свистка.

«Конечно, есть сожаления. Пенальти – это всегда отличный шанс забить. В тот момент было очень важно повести в счёте. Тем не менее, мы довольны игрой. Мы соответствовали уровню соперника.

Я восхищаюсь «Арсеналом». Сегодня наш оппонент не преуспел в атаке, но показал надёжность в обороне. Этот матч сделает нас сильнее – мы многому научились», – поведал в интервью Sky Sport Гасперини.