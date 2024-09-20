Артета поддержал слова Гвардиолы об «Аталанте»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета согласился со знаменитым высказыванием Хосепа Гвардиолы об «Аталанте».

Ещё в 2019 году тренер «Манчестер Сити» сравнил встречи с «Аталантой» с походом к дантисту. В августе эту фразу вспомнил Карло Анчелотти, чей «Реал» не без труда обыграл бергамасков в Суперкубке УЕФА. «Арсенал» с Артетой во главе не смог одолеть неуступчивый коллектив Джан Пьеро Гасперини – ничья 0:0 в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Это правда, играть с «Аталантой» нелегко. Всё становится ещё труднее, когда технически вы не показываете свой уровень.

В последней игре с «Тоттенхэмом» мы тоже не слишком здорово контролировали мяч. Нам предстоит поработать над многими аспектами», – цитирует Football Italia Артету.