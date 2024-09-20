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Рафинья – о поражении «Барселоны»: «Можно сделать позитивные выводы»

20 Сентября 2024 • 03:42 Комментировать
Монако
2:1
Барселона

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас рассказал, что думает о поражении команды в матче Лиги чемпионов против «Монако» (1:2).

Команда Ханса-Дитера Флика не справилась с представителем французской Лиги 1, оставшись в меньшинстве на 10-й минуте выездного поединка. В составе каталонцев отличился Ламин Ямаль, забивший на 28-й минуте.

«Думаю, несмотря на поражение, можно сделать некоторые позитивные выводы. У нас хорошая команда, мы способны терпеть. Мы сделали всё возможное, чтобы победить, хоть и играли вдесятером. Это важно», – цитирует Barca Universal Рафинью, сыгравшего от начала и до конца встречи.

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