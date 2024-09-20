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Лига чемпионов

Названы четыре претендента на звание игрока недели в Лиге чемпионов

20 Сентября 2024 • 02:56 Комментировать
Бавария
9:2
Динамо Загреб

В УЕФА выбрали четырёх номинантов на звание лучшего игрока первого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Первый в списке – Гарри Кейн, оформивший покер в поединке «Баварии» с загребским «Динамо» (9:2). Примечательно, что три из четырёх своих голов англичанин забил с пенальти.

За награду также поспорят ещё два представителя немецкой Бундеслиги – Флориан Вирц из «Байера» и Джейми Гиттенс из дортмундской «Боруссии», записавшие на свой счёт по дублю в ворота «Фейеноорда» и «Брюгге» соответственно.

Единственный претендент не из чемпионата Германии – Антуан Гризманн, представляющий мадридский «Атлетико». Француз отметился голом и ассистом в игре против «РБ Лейпцига» (2:1).

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Бавария Атлетико Мадрид Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов Антуан Гризманн Гарри Кейн Флориан Вирц Байер Джейми Бано-Гиттенс ещё теги

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