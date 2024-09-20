13 игроков до 19 лет забивали за «Барселону» в Лиге чемпионов – больше только у одного клуба

Ламин Ямаль забил исторический гол, но не помог «Барселоне» избежать поражения в матче с «Монако» (1:2).

«Сине-гранатовые» уступили в выездном поединке первого тура общего этапа Лиги чемпионов, оставшись в меньшинстве в самом начале встречи. На 28-й минуте Ямаль забил свой дебютный гол в первом по значимости еврокубке и стал вторым самым молодым голеадором в истории турнира.

Согласно сведениям Opta, 17-летний испанец – уже 13-й игрок, забивший за «Барселону» в Лиге чемпионов в возрасте не старше 19 лет. Ещё больше таких голов только у одной команды – амстердамского «Аякса» (14), который в нынешнем розыгрыше участия не принимает.