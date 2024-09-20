Вирц установил немецкий рекорд Лиги чемпионов

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц ярко дебютировал в Лиге чемпионов.

21-летний игрок отметился дублем в поединке с нидерландским «Фейеноордом», отличившись на 5-й и 36-й минутах встречи первого тура общего этапа. Как информирует Opta, Вирц стал первым в истории немецким футболистом, забившим два или более гола в своём дебютном матче в Лиге чемпионов.

Команда Хаби Алонсо стартовала в турнире с крупной победы – 4:0. Автором ещё одного гола в составе «фармацевтов» стал Алехандро Гримальдо, а однажды роттердамцы забили себе сами.

1 октября «Байеру» предстоит принять в родных стенах «Милан» в матче второго тура.