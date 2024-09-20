Тер Штеген получил лучшую оценку в матче с «Монако» среди игроков «Барселоны»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не спас свою команду от поражения в матче против «Монако» (1:2).

Встреча первого тура общего этапа Лиги чемпионов началась с удаления Эрика Гарсии. Одним из антигероев эпизода стал именно тер Штеген, отдавший неаккуратный пас перед воротами на Гарсию – испанец не смог принять мяч и был вынужден фолить на красную карточку. Несмотря на это, известный статистический портал WhoScored наградил немецкого вратаря оценкой 7,7 – наивысший балл среди всех представителей «сине-гранатовых».

Только Вандерсон (7,83, два ассиста) и Магнес Аклиуш (7,82, забитый гол), представляющие «Монако», получили более высокие оценки в данном поединке.