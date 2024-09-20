Комплекс «Монако» у «Барселоны», отказ «Байера» от геройства и дух РПЛ в Белграде

Игровой четверг на основном этапе Лиге чемпионов – это что-то новое. На текущей неделе не было матчей Лиги Европы и Лиги конференций, а Лигу чемпионов растянули на три дня посреди рабочей недели, определив на каждый из них по шесть матчей. О том, что разворачивалось на полях ЛЧ в четверг, – в материале «Евро-Футбол.Ру».

Ямаль – не первый, а второй

«Барселона» при Флике приноровилась терпеть поражения от «Монако». В Кубке Жоана Гампера вышло вообще в одну калитку – 0:3. А в Лиге чемпионов хотя бы борьба была. И Флик может сетовать на быстрое удаление Эрика Гарсии. Но тому не пришлось бы лишать Минамино явной возможности забить гол, если б тер Штеген не выдумал на него опрометчивую передачу.

На десятой минуте – никогда раньше столь рано не удалялся игрок «Барселоны» в Лиге чемпионов. Ямаль потом стал не самым молодым игроком, сделавшим что-то, а вторым самым молодым. Рекорд своего одноклубника Ансу Фати по наиболее «юному» голу в Лиге чемпионов Ламин, увы, уже никак не превзойдёт.

Ямаль забивал, когда «Монако» вёл в счёте благодаря голу Аклиуша. У монегасков тоже нашёлся свой результативный тинейджер – 18-летний Иленикена. Именно он во втором тайме принёс хозяевам победу. В конце матча «Барселона» едва не нарвалась на пенальти, но судья передумал ставить одиннадцатиметровый в ворота распротестовавшихся «сине-гранатовых». Если про Головина, то он вышел на замену в перерыве.

«Аптекари» выписывают рецепт разгрома, Райя тащит, «Атлетико» тренирует волю

«Байер» не стал испытывать судьбу на прочность – отыграется он на последних минутах или нет. «Аптекари» сделали как доктор прописал – уже в первом тайме всё решили. У «Фейеноорда» не спросили, хочет ли он дома до перерыва пропустить четыре безответных мяча. «Фармацевты» просто взяли и забили их. Ну ладно, там был автогол вратаря Велленройтера, но ключевыми стали два гола Вирца и между ними мяч Гримальдо. Убийственными контратаками порезвились подопечные Хаби Алонсо.

«Арсенал» съездил в Бергамо, чтобы пробить по воротам «Аталанты» всего шесть раз. В последний раз «канониры» наносили меньше ударов за матч Лиги чемпионов десять лет назад (пять против дортмундской «Боруссии»). Героем матча стал Давид Райя. Вратарь «канониров» на старте второго тайма потащил от Матео Ретеги и пенальти, и последовавшее добивание.

Мадридскому «Атлетико» нужно было пропустить в дебюте встречи с «РБ Лейпцигом», чтобы к тридцатой минуте сравнять счёт, а на 90-й устроить ликование после ключевого гола Хосе Хименеса. Гризманн установил цифры 1:1 и результативным пасом как раз помог Хименесу оформить 2:1. Симеоне вспомнил былое и наплевал на штраф, который ему выпишут. «Эль Чоло» до финального свистка проскочил через поле, чтобы присоединиться к праздновавшим гол его «питомцам».

«Спартак», «Зенит», «Пари НН» витают в воздухе ЛЧ

Актюркоглу, отказавшийся летом переходить в московский «Спартак», пользуется возможностью играть и забивать в Лиге чемпионов за «Бенфику». Также ворота «Црвены Звезды» поразил Кекчю – поговаривали об интересе к нему от «Зенита». Белградский клуб по ходу матча уступал в родных стенах 0:2 и в конце чуть подсластил пилюлю голом Милсона – бывшего игрока «Пари НН». В столице Сербии все три автора гола тем или иным способом (хоть слухами) оказались связаны с РПЛ.

Ещё французский «Брест» победил дома австрийский «Штурм» – 2:1. Российский вратарь команды из Граца Даниил Худяков весь матч провёл на скамейке запасных. Вообще, все три гола забил «Брест», один из которых – с приставкой «авто». Гости доигрывали матч вдесятером после удаления Лавале, но меньшинство у них было лишь несколько минут в концовке.

Результаты Лиги чемпионов

Кирилл Иванцов