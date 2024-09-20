«Атлетико» установил собственный рекорд в Лиге чемпионов

Мадридский «Атлетико» стартовал в Лиге чемпионов с волевой победы над «РБ Лейпцигом» (2:1).

Уже на 4-й минуте Беньямин Шешко огорчил «матрасников» своим голом, однако у коллектива Диего Симеоне нашёлся ответ в виде точных ударов Антуана Гризманна и Хосе Хименеса на 28-й и 90-й минутах встречи. Для «Атлетико» это уже шестая кряду победа в домашних матчах Лиги чемпионов – рекордная для клуба серия за всю историю выступления в турнире.

Напомним, в прошлом розыгрыше самого престижного еврокубка мадридцы добрались до четвертьфинала, где уступили дортмундской «Боруссии» с общим счётом 4:5. В родных стенах испанский гранд обыграл «шмелей» со счётом 2:1, но в Германии уступил 2:4.