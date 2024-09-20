Райя прокомментировал двойное спасение в матче с «Аталантой»

Голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя оценил свои подвиги во встрече с «Аталантой» (0:0).

На 51-й минуте матча испанец не только отразил удар Матео Ретеги с пенальти, но и справился с добиванием от него же. В послематчевом интервью рулевой «канониров» Микель Артета назвал это спасение одним из лучших на своей памяти.

«Это был просто невероятный сейв, – делится впечатлениями сам Райя. – Возможно, не лучший сейв в моей карьере, но точно в числе трёх лучших», – приводит журналист Фабрицио Романо слова вратаря лондонского гранда.

Давид Райя пропустил всего один гол в пяти матчах текущего сезона во всех турнирах.