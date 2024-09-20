Артета – о двойном сейве Райи: «Одно из лучших спасений, что я видел»

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Аталантой» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов (0:0).

Ключевой эпизод произошёл на 51-й минуте: голкипер «канониров» Давид Райя отразил пенальти, исполненный Матео Ретеги, а затем смог парировать и добивание от форварда бергамасков.

«Вероятно, это одно из лучших спасений, что я видел за всю свою карьеру. Райя сегодня был невероятен», – приводит Football Italia слова Артеты.

Уже в воскресенье «Арсеналу» предстоит провести ещё один важнейший матч выездной – против «Манчестер Сити» в Премьер-лиге. 1 октября лондонцы примут на своём поле «Пари Сен-Жермен» в игре второго тура общего этапа Лиги чемпионов.