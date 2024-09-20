Педри – о поражении «Барселоны»: «Не такого старта в Лиге чемпионов мы ожидали»

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился мыслями после поражения в матче с «Монако» (1:2).

На 10-й минуте встречи красную карточку перед собой увидел Эрик Гарсия. Спустя шесть минут оставшиеся вдесятером каталонцы пропустили, но довольно скоро отыгрались – надежду подарил точный удар Ламина Ямаля. Победный для хозяев гол забил Джордж Иленикена, поразивший ворота Марка-Андре тер Штегена на 71-й минуте.

«Нам пришлось пробежать в три раза больше. Не так мы хотели стартовать в Лиге чемпионов. Будьте уверены, мы сделаем всё возможное в оставшихся матчах. Впереди ещё семь игр, нужно продолжать работать.

Красная карточка стала следствием недопонимания [между тер Штегеном и Гарсией]. Иногда такое случается, мы должны извлечь уроки и идти дальше», – цитирует Barca Universal Педри.