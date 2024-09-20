Артета оценил игру «Арсенала» в матче с «Аталантой»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает о выступлении своей команды в поединке с «Аталантой» (0:0).

«Канониры» начали с ничьей выступление в новом розыгрыше Лиги чемпионов. На 51-й минуте коллектив из Бергамо мог открыть счёт, однако Давид Райя отразил пенальти, а затем успел среагировать и на добивание от Матео Ретеги.

«Это был тяжёлый матч, как мы и предполагали. Вся игра сводилась к персональным дуэлям – очевидно, это не самое приятное зрелище.

Мы начали очень здорово, контролировали ход матча. Игра проходила в тех зонах, где мы хотели, и нам удалось создать один или два голевых шанса. Затем мы потеряли ритм, стали слишком легко отдавать мяч.

Можно выделить немало положительных моментов, но многое предстоит улучшить», – сказал в интервью TNT Sports Артета.