«Арсенал» установил личный антирекорд последних десяти лет

Лондонский «Арсенал» провёл не лучший матч против «Аталанты» в Лиге чемпионов.

Встреча, прошедшая в Бергамо в рамках первого тура общего этапа, завершилась нулевой ничьей. «Канониры» нанесли всего шесть ударов по воротам соперников – клубный антирекорд в выездных поединках Лиги чемпионов за последние десять лет, докладывает Squawka. Ещё более неутешительный показатель был зафиксирован в матче против дортмундской «Боруссии» в сентябре 2014 года – тогда лондонцы пробили всего пять раз.

Во втором туре команде Микеля Артеты предстоит принять в родных стенах «ПСЖ» – эта игра состоится 1 октября.