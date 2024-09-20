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«Арсенал» установил личный антирекорд последних десяти лет

20 Сентября 2024 • 00:42 Комментировать
Аталанта
0:0
Арсенал

Лондонский «Арсенал» провёл не лучший матч против «Аталанты» в Лиге чемпионов.

Встреча, прошедшая в Бергамо в рамках первого тура общего этапа, завершилась нулевой ничьей. «Канониры» нанесли всего шесть ударов по воротам соперников – клубный антирекорд в выездных поединках Лиги чемпионов за последние десять лет, докладывает Squawka. Ещё более неутешительный показатель был зафиксирован в матче против дортмундской «Боруссии» в сентябре 2014 года – тогда лондонцы пробили всего пять раз.

Во втором туре команде Микеля Артеты предстоит принять в родных стенах «ПСЖ» – эта игра состоится 1 октября.

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