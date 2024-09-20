Флик прокомментировал поражение «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопросы журналистов после неудачи в матче Лиги чемпионов против «Монако» (1:2).

Уже на 10-й минуте каталонцы остались в меньшинстве – с поля был удалён Эрик Гарсия. До 71-й минуты на табло сохранялся счёт 1:1, после чего хозяевам всё же удалось забить победный мяч.

«Удаление перевернуло ход игры. Мы должны признать, что соперник заслуживал победу. Теперь нам необходимо прийти в себя и набраться сил – впереди ещё семь матчей [в общем этапе Лиги чемпионов].

Можно посмотреть на это с положительной стороны: мы защищались как команда, атаковали как команда, у нас были голевые моменты, но соперник сыграл лучше», – приводят испанские СМИ слова Флика.