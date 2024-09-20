Тер Штеген объяснил ошибку в ситуации с удалением Гарсии

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал эпизод, перевернувший ход матча с «Монако».

Немецкий вратарь отдал рискованную передачу на Эрика Гарсию, который проиграл борьбу за мяч и был вынужден фолить, чтобы не допустить выхода один на один. Рефери удалил испанца уже на десятой минуте встречи. В меньшинстве «Барселона» не справилась с соперником, уступив 1:2.

«У нас с Эриком возникло недопонимание в той ситуации. Мне жаль его. Случилось то, чего не должно было случиться, но таков футбол. Было трудно играть вдесятером 80 минут», – передаёт Barca Universal слова тер Штегена.