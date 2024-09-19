«Брест» стартовал в Лиге чемпионов с победы над «Штурмом»

«Брест» со «Штурмом» провели матч первого тура Лиги чемпионов. Команда играли осторожно и дорожили мячом, отсюда небольшое количество ударов, а количество голов равняется количеству попаданий в створ. У гостей в дебюте Сиди Ятта убежал один на один с голкипером, но там был офсайд. Вскоре он разогнал быструю атаку и после отскока от противника вколотил мяч в сетку, но вне игры. На 23-й минуте аут исполнили хозяева справа, соперник по центру выбил мяч точно на Уго Маньетти, который с 20 метров пробил в правый нижний угол ворот - 1:0. На 45-й минуте быструю контратаку провели гости, Виллиам Бовинг слева ворвался в штрафную площадь и прострелил в центр, где от груди Эдимилсона Фернандеса мяч залетел в собственные ворота - 1:1.

Во втором тайме Кенни Лала справа сделал длинный заброс в центр на Людовика Ажорка, который сделал скидку на партнера, и Абдалла Сима с разворота хлёстко пробил в правый угол - 2:1.