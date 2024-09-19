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Лига чемпионов

«Брест» стартовал в Лиге чемпионов с победы над «Штурмом»

19 Сентября 2024 • 23:57 Комментировать
Брест
2:1
Штурм Грац
окончен

«Брест» со «Штурмом» провели матч первого тура Лиги чемпионов. Команда играли осторожно и дорожили мячом, отсюда небольшое количество ударов, а количество голов равняется количеству попаданий в створ. У гостей в дебюте Сиди Ятта убежал один на один с голкипером, но там был офсайд. Вскоре он разогнал быструю атаку и после отскока от противника вколотил мяч в сетку, но вне игры. На 23-й минуте аут исполнили хозяева справа,  соперник по центру выбил мяч точно на Уго Маньетти, который с 20 метров пробил в правый нижний угол ворот - 1:0. На 45-й минуте быструю контратаку провели гости, Виллиам Бовинг слева ворвался в штрафную площадь и прострелил в центр, где от груди Эдимилсона Фернандеса мяч залетел в собственные ворота - 1:1.

Во втором тайме Кенни Лала справа сделал длинный заброс в центр на Людовика Ажорка, который сделал скидку на партнера, и Абдалла Сима с разворота хлёстко пробил в правый угол - 2:1.

Протокол игры  
Брест2:1Штурм Грац
(1:0) Маньетти Уго23'  
  45'Фернандес Эдимилсон (1:1)
(2:1) Сима Абдалла56'  
Бизот МаркоЛала КенниШардонне БренданКулибали СумайлаАмави Жордан 84' (Айдара Массадио ( 84') Маньетти УгоФернандес Эдимилсон 72' (Думбия Камори ( 72') Камара Махди  64' 71' (Мартен Жонас ( 71') Февр Ромен 62' (Дель Кастильо Ромен ( 62') Ажорк Людовик  85'Сима Абдалла  37' 85' (Перейра-Лаже Матиаш ( 85')
Запасные: Кудерт ГрегуарКамблан АксельЛе Кардинал ЖюльенСалах ИбрагимДжони НоаБальде МамаН'Диайе Ньякат
Схерпен КьеллГазибегович Юсуф  83'Айву ЭмануэльВютрих Грегори 10' (Джонстон Макс ( 10'  22') Лавале Димитри  40'  88'Хорват Томи  21' 46' (Ялькуйе Малик ( 46') Горенц-Станкович Йон  59'Китеишвили Отар 79' (Камара Амади ( 79') Бовинг ВиллиамБирет Мика 79' (Ярдымджи Эренджан ( 79') Ятта Сиди 60' (Звонарек Ловро ( 60')
Запасные: Карич ЭмирБиньетти МаттеоГргич ЛеонГайрхофер НикласЧуквуани ТочиХудяков ДаниилМалич Арьян
19 сентября. Стадион "Стад дю Рудуру" (Генгам).
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Евро-Футбол.Ру,
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