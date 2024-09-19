Гол плюс пас Гризманна и забег Симеоне: Волевой «Атлетико» поразил «РБ Лейпциг» в концовке

Для команды Диего Симеоне еврокубковая кампания начиналась с домашнего матча против соперника из Германии. Мадридский «Атлетико» принимал «РБ Лейпциг», которому он проиграл четвертьфинал Лиги чемпионов летом 2020 года.

Трофей Лиги чемпионов продолжает оставаться для «матрасников» непокорённой вершиной. И хоть дважды при Симеоне они играли в соответствующих финалах, «Реалу» они там всё равно уступали. Финал – всё равно весомо. С другой стороны, в позапрошлом году «Атлетико» вылетел из еврокубков прямо с четвёртого места группы Лиги чемпионов.

«РБ Лейпциг» условно можно сравнить с «Краснодаром». С некоторыми оговорками. Два молодых клуба, которые добротные, основательные, но чемпионаты не выигрывающие. И те, и те – «быки». Разница в том, что у «РБ Лейпцига» всё-таки есть в активе выигранные трофеи – кубковые. В ЛЧ эта команда максимум доходила до полуфинала – как раз в 2020-м.

Быстрый гол дался команде Марко Розе на «Цивитас Метрополитано». Четвёртая минута – Облак, вынимай. Мадридцы допустили контратаку – и пропустили гол. Опенда примерно с линии штрафной приложился под перекладину, но это был ещё не приговор в конкретном моменте, потому что Облак отразил мяч. Однако добивание головой оказалось результативным у Шешко (0:1).

В районе четверти часа игры не удалось хозяевам с подступов к чужим воротам затолкать мяч куда следовало. Ещё через десять минут повезло «РБ Лейпцигу». Гризманн навесил с углового, Корееа пробил головой, мяч отскочил от дальней штанги и пришёл в руки к Гулачи. Но вскоре везти гостям перестало. Льоренте выполнил передачу с правого фланга, а неприкрытый Гризманн от газона переадресовал мяч в рамку (1:1).

Домашнее поражение категорически не входило в планы «Атлетико», а при равном счёте команда Симеоне уже могла позволить себе на этапе середины матча не так стремиться забивать. В начале второго тайма возникли проблемы с техникой у главного арбитра – их смогли поправить. Удары командами наносились в основном со значительных дистанций. Гризманн выше створа мяч направил, дальнюю попытку Хенрихса со штрафного отвратил Облак.

Обменялись соперники моментами из штрафных площадок по истечении 70-й минуты. Сорлот пробил головой в руки Гулачи – Симонс влёт с левого полуфланга ударил выше. Хотели ещё шанс «РБ Лейпцига»? Навесил Раум, и Поульсен пробил головой рядом с правой штангой. Но «Атлетико» всё же вырвал победу себе. Если Гризманн слева пробил во внешнюю сторону сетки, то Хосе Хименес на 90-й минуте чётко откликнулся на подачу слева от Гризманна и головой положил мяч в левый же угол (2:1).

Бегущий Диего Симеоне через поле к празднующим гол игрокам «матрасников» – такую картину увидели зрители. Волевой успех достался мадридскому клубу. Во втором туре общего этапа «Атлетико» наведается в соседнюю Португалию к «Бенфике», а «РБ Лейпциг» на своём стадионе примет «Ювентус».

Кирилл Иванцов