Тер Штеген пропускает в семи подряд матчах Лиги чемпионов

Голкиперу «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену давно не удавалось сохранить ворота в неприкосновенности в матчах Лиги чемпионов.

Игроки «Монако» дважды забили «сине-гранатовым» в сегодняшнем матче общего этапа (2:1). По информации Managing Barca, каталонцы с тер Штегеном в воротах неизменно пропускают уже в семи подряд матчах турнира. В прошлом сезоне, напомним, команда вылетела на стадии 1/4 финала, уступив «Пари Сен-Жермен» с общим счётом 4:6.

В Ла Лиге дела с «сухими» матчами у «Барселоны» также обстоят не лучшим образом: несмотря на безупречные результаты (пять побед в пяти матчах), тер Штеген лишь однажды сохранил ворота «на замке».