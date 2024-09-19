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Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов

19 Сентября 2024 • 23:56 Комментировать (4)
Монако
2:1
Барселона
окончен

«Монако» и «Барселона» сыграли в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матч первого тура состоялся 19 сентября на стадионе «Луи II».

Протокол игры  
Монако2:1Барселона
(1:0) Аклиуш Магнес16'  
  28'Ямаль Ламин (1:1)
(2:1) Иленикена Джордж71'  
Кён ФилиппСинго ВилфредКерер ТилоСалису МохаммедВандерсон V 89' (Мависса Кристиан ( 89') Камара Ламин  36' 46' (Головин Александр ( 46') Закария ДенисАклиуш МагнесМинамино Такуми 70' (Кайо Энрике ( 70') Бен-Сегир Элисс  30' 70' (Балогун Фоларин ( 70') Эмболо Брель 59' (Иленикена Джордж ( 59')
Запасные: Уаттара КассумТезе ДжорданМагасса СунгутуЛьенар ЯннМатазо ЭлиоДьятта Крепен
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльКубарси Пау 80' (Мартин Жерар ( 80') Иньиго Мартинес  75'Бальде Алехандро  85' 89' (Фати Ансу ( 89') Касадо Марк  85'Гарсия Эрик  10'Ямаль Ламин 79' (Торрес Ферран ( 79') Педри 83' (Торре Пабло ( 83') Рафинья ДиасЛевандовски Роберт 80' (Домингес Серхи ( 80')
Запасные: Виктор ПауПенья ИньякиАстралага АндерФорт ЭкторФернандес АнтониоКуэнка АндресФернандес Гильермо
19 сентября. Стадион "Луи II".
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Александр Головин вернулся в Лигу чемпионов! Да как вернулся – домашним матчем против «Барселоны». «Барселоны», набравшей сумасшедший ход. В чемпионате Испании каталонцы сносят всех подряд – вот в двух последних турах команда Флика забила семь «Вальядолиду» и вернула должок «Жироне», отгрузив четыре мяча. Правда, Саша появился на поле только во втором тайме, начать борьбу с фаворитом монегаскам пришлось без него.

Но «Монако» не стушевался, предложил высокий прессинг и был вознаграждён очень рано. Уже на десятой минуте Тер Штеген придумал ужасную передачу на Эрика Гарсию, находившегося под давлением. Только этого и ждал Минамино, который одним рывком настиг защитника, вторым – обокрал, а потом получил по ногам. Фол до штрафной площади, так что пенальти нет, зато есть красная карточка за фол последней надежды.

С перспективного стандарта Камара пробил неудачно, однако уже через пять минут «Монако» реализовал численное преимущество. Вандерсон перевёл мяч на Аклиуша, а тот внезапно пробил с левой ноги из-под защитника. Тер Штеген момент удара проворонил и пропустил в ближний угол – 1:0. Не день Марка-Андре.

Но были в составе «Барселоны» и свои герои. В меньшинстве отыгрались каталонцы на исходе получаса игры: Ламин Ямаль обыграл Вандерсона на фланге, сместился к центру и в стиле Аклиуша пальнул в ближний угол. Голкипер прыгнул, но достать не сумел – 1:1. К перерыву «Монако» вновь надавил и заставил гостей понервничать (Синго даже забил из метрового офсайда), но всё-таки вторую половину встречи команды начали при равном счёте.

А сразу после перерыва на поле появился Александр Головин, заменивший Камара. Всего 15 минут понадобилось ему на первую опасную атаку. На левом краю он осмотрелся и выкатил мяч подключившемуся Вандерсону. Бразилец сместился к дуге штрафной площади и пробил под штангу – Тер Штеген потащил в прыжке.

Давление «Монако» всё-таки сказалось, второй гол всё-таки случился. Вандерсон через центр забросил на свежего Иленикену, Кубарси не перехватил, Мартинес создал глубину, и форвард вышел на рандеву с Тер Штегеном, просто прошив голкипера – 2:1.

В последнюю десятиминутку обязан был снимать все вопросы Балогун. Но сначала Фоларин загубил шикарный пас Головина – из убойной позиции пробил в Тер Штегена, а затем заработал пенальти, который арбитр отменил после повтора. Активность Балогуна так и не была вознаграждена. Но победа от «Монако» никуда не делась – раннее удаление спровоцировало первое поражение «Барселоны» при Флике.

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Монако Барселона

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Комментарии (3) Все комментарии
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Bartimeus
20 Сентября 2024 в 00:09
Скорее монегаски наиграли на третий гол, чем Барса на второй - все по делу. В центре поля большие проблемы, Педри плох, а на него вся надежда в отсутствии травмированных. Оборона много чего пресекла, но как-то все неуверенно, нервно. Тяжелая Барса была, не хватало скоростей.
Ладно, после удаления было ясно, что ловить нечего.
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pol-black
20 Сентября 2024 в 00:02
Эрик Гарсия и в прошлом не славился надёжностью, за что и был сослан из Барсы. вот и здесь начудил. вообще сегодня вся команда выглядела ужасно, за исключением Ямаля наверное. кадровые проблемы дали знать в борьбе с сильным соперником. вдобавок неуверенная игра Тер Штегена, регулярные потери мяча в средней зоне (полузащитники на лечении) и хреновая реализация в немногих хороших моментах.
пусть это поражение будет отрезвляющим холодным душем для руководства Барсы и для Флика. работы ещё - непочатый край. ну а монегаски победу заслужили. тут спорить нечего.
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Vova52
20 Сентября 2024 в 00:01
слабая, не уверенная игра ..... повезло прпоигрыш с минимальным счетом......
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