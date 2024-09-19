Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов

«Монако» и «Барселона» сыграли в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матч первого тура состоялся 19 сентября на стадионе «Луи II».

Александр Головин вернулся в Лигу чемпионов! Да как вернулся – домашним матчем против «Барселоны». «Барселоны», набравшей сумасшедший ход. В чемпионате Испании каталонцы сносят всех подряд – вот в двух последних турах команда Флика забила семь «Вальядолиду» и вернула должок «Жироне», отгрузив четыре мяча. Правда, Саша появился на поле только во втором тайме, начать борьбу с фаворитом монегаскам пришлось без него.

Но «Монако» не стушевался, предложил высокий прессинг и был вознаграждён очень рано. Уже на десятой минуте Тер Штеген придумал ужасную передачу на Эрика Гарсию, находившегося под давлением. Только этого и ждал Минамино, который одним рывком настиг защитника, вторым – обокрал, а потом получил по ногам. Фол до штрафной площади, так что пенальти нет, зато есть красная карточка за фол последней надежды.

С перспективного стандарта Камара пробил неудачно, однако уже через пять минут «Монако» реализовал численное преимущество. Вандерсон перевёл мяч на Аклиуша, а тот внезапно пробил с левой ноги из-под защитника. Тер Штеген момент удара проворонил и пропустил в ближний угол – 1:0. Не день Марка-Андре.

Но были в составе «Барселоны» и свои герои. В меньшинстве отыгрались каталонцы на исходе получаса игры: Ламин Ямаль обыграл Вандерсона на фланге, сместился к центру и в стиле Аклиуша пальнул в ближний угол. Голкипер прыгнул, но достать не сумел – 1:1. К перерыву «Монако» вновь надавил и заставил гостей понервничать (Синго даже забил из метрового офсайда), но всё-таки вторую половину встречи команды начали при равном счёте.

А сразу после перерыва на поле появился Александр Головин, заменивший Камара. Всего 15 минут понадобилось ему на первую опасную атаку. На левом краю он осмотрелся и выкатил мяч подключившемуся Вандерсону. Бразилец сместился к дуге штрафной площади и пробил под штангу – Тер Штеген потащил в прыжке.

Давление «Монако» всё-таки сказалось, второй гол всё-таки случился. Вандерсон через центр забросил на свежего Иленикену, Кубарси не перехватил, Мартинес создал глубину, и форвард вышел на рандеву с Тер Штегеном, просто прошив голкипера – 2:1.

В последнюю десятиминутку обязан был снимать все вопросы Балогун. Но сначала Фоларин загубил шикарный пас Головина – из убойной позиции пробил в Тер Штегена, а затем заработал пенальти, который арбитр отменил после повтора. Активность Балогуна так и не была вознаграждена. Но победа от «Монако» никуда не делась – раннее удаление спровоцировало первое поражение «Барселоны» при Флике.