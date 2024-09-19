Райя – красавчик: «Аталанта» не забила пенальти и дала «Арсеналу» увёзти очко из Италии

Лондонскому «Арсеналу» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов довелось играть в гостях с бергамской «Аталантой». Команда Микеля Артеты проводила этот матч между двумя большими играми в чемпионате Англии.

В минувшее воскресенье «Арсенал» сошёлся в Северолондонском дерби с «Тоттенхэмом» – и победил 1:0. В новое воскресенье «канониры» сразятся с «Манчестер Сити» – всё это в рамках Английской премьер-лиги. А в разрезе Лиги чемпионов «пушкари» играли в четверг на выезде против «Аталанты», действующего триумфатора Лиги Европы.

У бергамасков на аналогичных выходных во внутреннем чемпионате календарь попроще. Команда Джан Пьеро Гасперини в этом плане победила «Фиорентину» и в скором времени сыграет с «Комо». Что касается лигочемпионских перспектив «Аталанты», то в любом случае прогнозы сейчас делать рано. Пока надо концентрироваться на общем этапе ЛЧ, до плей-офф ещё дойдёт время.

«Арсенал» был больше настроен на атаку с самого начала. Сака отметился ударом с приличной дистанции – рикошет от Хина отправил мяч на угловой. Потом Сака приложился со штрафного – Карнесекки вытащил. На восемнадцатой минуте Тимбер в атаке вбросил аут с левого края, Деклан Райс в падении переправил мяч через Габи Жезуса на Мартинелли, а тот пробил мимо створа.

«Королева провинциалов» заставила поволноваться болельщиков «Арсенала» на рубеже получаса игры. Ретеги сделал скидку на де Кетеларе, и бахнул Шарль по воротам, но получилось выше цели, хотя и эффектно. В остальном до перерыва игра шла тихо и спокойно. «Аталанта» больше делала ставку на оборону, как и раньше.

Впрочем, в начале второго тайма на грани пропущенного гола оказался «Арсенал». Парти в штрафной лондонцев подержал за руку и подбил сзади по ноге Эдерсона. Клеман Тюрпен назначил пенальти, послушал видеоассистентов и остался при своём первоначальном решении. Эдерсон, конечно, был не прочь упасть там, но и основания для одиннадцатиметрового выглядели нормальными.

Матео Ретеги против Давида Райи. Нападающий сборной Италии пробил с точки к левому углу, а вратарь сборной Испании прыгнул в нужную сторону и отбил мяч. На добивание поспешил сам Ретеги – и успел его сделать. Только и Райя успел перестроиться, чтобы вынести новый удар с ленточки. Дальше уже от защитника «пушкарей» мяч укатился на угловой.

Гасперини выпустил на замену Куадрадо – вероятно, с персональной задачей прицеливаться к чужой рамке. Раз удар из левой зоны, два удар – не попадает всё-таки Хуан в ворота. Артета, в свою очередь, отрядил на поле восстановившегося от травмы Калафьори, а также Стерлинга, который вскоре вывел на отличную ударную позицию промахнувшегося Мартинелли.

Ничья 0:0. Гостям надо было держать ухо востро в своей штрафной – в концовке Салиба в своей штрафной чисто лишил мяча Лукмана, без пенальти. Теперь «Аталанта» сыграет с «Шахтёром» во втором туре общего этапа, а «Арсенал» – в третьем. Во втором туре «канонирам» предстоит домашний матч против «ПСЖ».

Кирилл Иванцов