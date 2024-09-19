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Райя – красавчик: «Аталанта» не забила пенальти и дала «Арсеналу» увёзти очко из Италии

19 Сентября 2024 • 23:52 Комментировать (2)
Аталанта
0:0
Арсенал
окончен

Лондонскому «Арсеналу» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов довелось играть в гостях с бергамской «Аталантой». Команда Микеля Артеты проводила этот матч между двумя большими играми в чемпионате Англии.

Протокол игры  
Аталанта0:0Арсенал
Карнесекки МаркоДжимсити БератХин ИсакКолашинац СеадДзаппакоста Давиде 70' (Белланова Рауль ( 70') Руджери Маттео 89' (Самарджич Лазар ( 89') Де Рон МартенЭдерсон Хонорато  12'Де Кетеларе Шарль 60' (Куадрадо Хуан ( 60') Лукман Адемола 89' (Пашалич Марио ( 89') Ретеги Матео 70' (Дзаньоло Николо ( 70')
Запасные: Патрисиу РуйВлахович ВаняДель Лунго ТоммасоБрешианини МаркоПалестра МаркоРосси ФранческоКоссуну Одилон
Райя ДавидУайт БенСалиба ВильямГабриэль дос СантосТимбер Юрриен 73' (Калафьори Риккардо ( 73') Хаверц КайПарти Томас 57' (Жоржиньо II ( 57') Райс ДекланСака Букайо 73' (Стерлинг Рахим ( 73') Жезус Габриэль 57' (Троссар Леандро ( 57') Мартинелли Габриэл
Запасные: Кивёр ЯкубНето МурараНванери ИтанЛьюис-Скелли МайлсМ'Ханд Салах УладПортер ДжекГовер ДжимиБатлер-Ойедеджи Натан
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В минувшее воскресенье «Арсенал» сошёлся в Северолондонском дерби с «Тоттенхэмом» – и победил 1:0. В новое воскресенье «канониры» сразятся с «Манчестер Сити» – всё это в рамках Английской премьер-лиги. А в разрезе Лиги чемпионов «пушкари» играли в четверг на выезде против «Аталанты», действующего триумфатора Лиги Европы.

У бергамасков на аналогичных выходных во внутреннем чемпионате календарь попроще. Команда Джан Пьеро Гасперини в этом плане победила «Фиорентину» и в скором времени сыграет с «Комо». Что касается лигочемпионских перспектив «Аталанты», то в любом случае прогнозы сейчас делать рано. Пока надо концентрироваться на общем этапе ЛЧ, до плей-офф ещё дойдёт время.

«Арсенал» был больше настроен на атаку с самого начала. Сака отметился ударом с приличной дистанции – рикошет от Хина отправил мяч на угловой. Потом Сака приложился со штрафного – Карнесекки вытащил. На восемнадцатой минуте Тимбер в атаке вбросил аут с левого края, Деклан Райс в падении переправил мяч через Габи Жезуса на Мартинелли, а тот пробил мимо створа.

«Королева провинциалов» заставила поволноваться болельщиков «Арсенала» на рубеже получаса игры. Ретеги сделал скидку на де Кетеларе, и бахнул Шарль по воротам, но получилось выше цели, хотя и эффектно. В остальном до перерыва игра шла тихо и спокойно. «Аталанта» больше делала ставку на оборону, как и раньше.

Впрочем, в начале второго тайма на грани пропущенного гола оказался «Арсенал». Парти в штрафной лондонцев подержал за руку и подбил сзади по ноге Эдерсона. Клеман Тюрпен назначил пенальти, послушал видеоассистентов и остался при своём первоначальном решении. Эдерсон, конечно, был не прочь упасть там, но и основания для одиннадцатиметрового выглядели нормальными.

Матео Ретеги против Давида Райи. Нападающий сборной Италии пробил с точки к левому углу, а вратарь сборной Испании прыгнул в нужную сторону и отбил мяч. На добивание поспешил сам Ретеги – и успел его сделать. Только и Райя успел перестроиться, чтобы вынести новый удар с ленточки. Дальше уже от защитника «пушкарей» мяч укатился на угловой.

Гасперини выпустил на замену Куадрадо – вероятно, с персональной задачей прицеливаться к чужой рамке. Раз удар из левой зоны, два удар – не попадает всё-таки Хуан в ворота. Артета, в свою очередь, отрядил на поле восстановившегося от травмы Калафьори, а также Стерлинга, который вскоре вывел на отличную ударную позицию промахнувшегося Мартинелли.

Ничья 0:0. Гостям надо было держать ухо востро в своей штрафной – в концовке Салиба в своей штрафной чисто лишил мяча Лукмана, без пенальти. Теперь «Аталанта» сыграет с «Шахтёром» во втором туре общего этапа, а «Арсенал» – в третьем. Во втором туре «канонирам» предстоит домашний матч против «ПСЖ».  

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2) Все комментарии
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Zed2891
20 Сентября 2024 в 00:41
Райя красавчик, спору нет, спас очко Ротеты. Моменты были, забивать, как всегда некому(
Маринелли это гауно деревянное сколько можно на него смотреть.
Защита в целом радует. Но реализация это ужас.
Сити без Дебрейне, Арсенал без Эдегора.
Посмотрим, что будет делать Ротета, выучил он уроки от лысого или нет.
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CELTIC FROST
20 Сентября 2024 в 00:04
По традиции, сначала упускали моменты, а потом еле ноги унесли. Но хоть так.
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