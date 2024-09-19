«Монако» повёл за 20 минут до конца матча с «Барселоной»

«Монако» повёл во втором тайме матча Лиги чемпионов с «Барселоной». Команды играют между собой в первом туре нового розыгрыша трофея.

На 73-й минуте монегасков вперёд вывел Джордж Иленикена. Он выскочил один на один с голкипером и в процессе борьбы против Иньиго Мартинеса пробил в ближний угол. Рикошетом от ноги Марка-Андре тер Штегена мяч влетел в сетку ворот «Барселоны».

Текстовую трансляцию матча проводит наш портал. На табло – 2:1 в пользу «Монако». «Барселона» играет в меньшинстве из-за удаления, полученного ещё в первой половине встречи.