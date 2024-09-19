Левандовски вошёл в топ-20 игроков по количеству матчей в Лиге чемпионов, опередив двух экс-звёзд «Реала»

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски попал в список 20 игроков с наибольшим количеством проведённых матчей в Лиге чемпионов.

Сегодняшний поединок с «Монако» – 121-й для поляка в рамках турнира. По сведениям Opta, с сегодняшнего дня 36-летний нападающий «сине-гранатовых» занимает 20-е место по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов за всю историю. Левандовски опередил двух знаменитых экс-защитников мадридского «Реала» – Пепе и Роберто Карлоса, у которых по 120 игр.

Роберт Левандовски выступает за «Барселону» с лета 2022 года. Ранее он представлял цвета «Баварии» и дортмундской «Боруссии».