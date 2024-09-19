Райя совершил двойной сейв после удара Ретеги с пенальти

Феноменальный сейв в матче «Аталанта» - «Арсенал» совершил испанский голкипер «канониров» Давид Райя. В начале второго тайма бергамаски заработали 11-метровый удар, к мячу после нескольких минут раздумий подошёл Матео Ретеги.

Первый удар Ретеги в правый от себя угол Райя парировал, однако прямо к набегающему Ретеги. Но тот и во второй раз в упор с добивания не смог пробить Райю. В итоге испанский вратарь сохранил нулевой счёт на табло.

Текстовую трансляцию матча «Аталанта» - «Арсенал» проводит наш портал. Параллельно играют «Монако» и «Барселона», «Атлетико» и «РБ Лейпциг», а также «Брест» и «Штурм».