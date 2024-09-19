Ямаль – второй самый молодой автор гола в истории Лиги чемпионов

17-летний футболист «Барселоны» Ламин Ямаль впервые в карьере забил в Лиге чемпионов.

Вингер отличился в матче первого тура общего этапа, поразив ворота «Монако». По данным Opta, Ямаль стал вторым в истории самым молодым игроком, забившим в Лиге чемпионов. Юной звезде «сине-гранатовых» сейчас 17 лет и 68 дней. Рекорд принадлежит ещё одному представителю каталонцев – Ансу Фати, который отличился в возрасте 17 лет и 40 дней.

Кроме того, как отмечает источник, Ламину Ямалю впервые удалось забить в двух подряд матчах за «Барселону» – в воскресенье он отметился дублем во встрече Ла Лиги с «Жироной» (4:1).