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Лига чемпионов

Ямаль – второй самый молодой автор гола в истории Лиги чемпионов

19 Сентября 2024 • 22:56 Комментировать
Монако
1:1
Барселона
1 4.40 X 4.30 2 1.73
2-й тайм

17-летний футболист «Барселоны» Ламин Ямаль впервые в карьере забил в Лиге чемпионов.

Вингер отличился в матче первого тура общего этапа, поразив ворота «Монако». По данным Opta, Ямаль стал вторым в истории самым молодым игроком, забившим в Лиге чемпионов. Юной звезде «сине-гранатовых» сейчас 17 лет и 68 дней. Рекорд принадлежит ещё одному представителю каталонцев – Ансу Фати, который отличился в возрасте 17 лет и 40 дней.

Кроме того, как отмечает источник, Ламину Ямалю впервые удалось забить в двух подряд матчах за «Барселону» – в воскресенье он отметился дублем во встрече Ла Лиги с «Жироной» (4:1).

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