Удаление Гарсии – самое быстрое для «Барселоны» в Лиге чемпионов за всю историю

«Барселона» не лучшим образом стартовала в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

Уже на 10-й минуте матча с «Монако» с поля был удалён Эрик Гарсия, сорвавший выход соперников один на один посредством фола. Согласно информации Opta, эта красная карточка стала самой ранней для каталонской «Барселоны» в рамках Лиги чемпионов за всю историю.

На 16-й минуте монегаски вышли вперёд, воспользовавшись численным превосходством, однако уже на 28-й гости отыгрались усилиями Ламина Ямаля.

Следить за дальнейшими событиями поединка можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция.