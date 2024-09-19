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Лига чемпионов

«Барселона» осталась в меньшинстве и пропустила уже в первом тайме матча с «Монако»

19 Сентября 2024 • 22:22 Комментировать

Уже в первом тайме игры Лиги чемпионов против «Монако» на выезде «Барселона» осталась в меньшинстве. Каталонский клуб подвёл полузащитник Эрик Гарсия, грубо сфоливший на Такуми Минамино.

Ждать последствий удаления долго не пришлось. Уже спустя несколько минут монегаски открыли счёт. Сделал это Магнес Аклиуш.

Напомним, что текстовая трансляция матча «Монако» - «Барселона» проходит на нашем портале. Монегаски минимально ведут – 1:0. Параллельно играют «Атлетико» и «РБ Лейпциг», «Арсенал» и «Аталанта», «Брест» и «Штурм».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Барселона
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