Худяков – на скамейке «Штурма» на матч с «Брестом» в Лиге чемпионов

Российский вратарь Даниил Худяков оказался на скамейке «Штурма» перед стартом матча его клуба против «Бреста». Сойдутся французский и австрийский коллективы вечером четверга в рамках первого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, что Худяков перешёл в «Штурм» лишь летом 2024 года свободным агентом. Ранее он выступал за родной «Локомотив». За новый клуб в официальных матчах Даниил пока не играл.

Текстовые трансляции абсолютно всех матчей вечера в Лиге чемпионов проводит наш портал. Параллельно будут играть «Аталанта» и «Арсенал», «Монако» и «Барселона», а также «Атлетико» и «РБ Лейпциг».