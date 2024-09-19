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Худяков – на скамейке «Штурма» на матч с «Брестом» в Лиге чемпионов

19 Сентября 2024 • 21:50 Комментировать
Брест
0:0
Штурм Грац
1 1.93 X 3.65 2 4.05
1-й тайм

Российский вратарь Даниил Худяков оказался на скамейке «Штурма» перед стартом матча его клуба против «Бреста». Сойдутся французский и австрийский коллективы вечером четверга в рамках первого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, что Худяков перешёл в «Штурм» лишь летом 2024 года свободным агентом. Ранее он выступал за родной «Локомотив». За новый клуб в официальных матчах Даниил пока не играл.

Текстовые трансляции абсолютно всех матчей вечера в Лиге чемпионов проводит наш портал. Параллельно будут играть «Аталанта» и «Арсенал», «Монако» и «Барселона», а также «Атлетико» и «РБ Лейпциг».

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Евро-Футбол.Ру,
Штурм Даниил Худяков

Новости по матчу

Сегодня, 19 Сентября
21:50
Худяков – на скамейке «Штурма» на матч с «Брестом» в Лиге чемпионов
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Кто из России сыграет в Лиге чемпионов
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Фейеноорд Фейеноорд
Байер Л Байер Л
0
4
3.55 3.70 1.90
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8 мин
Атлетико М Атлетико М
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
0
1
1.67 3.75 4.60
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8 мин
Брест Брест
Штурм Грац Штурм Грац
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1.83 3.50 4.00
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Аталанта Аталанта
Арсенал Арсенал
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3.95 3.80 1.77
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Сегодня, 19 Сентября
21:50 · Лига чемпионов
Худяков – на скамейке «Штурма» на матч с «Брестом» в Лиге чемпионов
21:30 · Лига чемпионов
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21:30 · Лига чемпионов
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21:30 · Лига чемпионов
«Брест» - «Штурм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:25 · Россия. Премьер-лига
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